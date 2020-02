Sparizione di Madeleine McCann: secondo una sensitiva la ragazza sta studiando in Germania per diventare attrice (Di sabato 8 febbraio 2020) Una sensitiva ritene che Madeleine McCann sia viva e che stia studiando in Germania per diventare un’attrice La storia della Sparizione di Madeleine McCann, la bambina sparita all’età di 3 anni la sera del 3 maggio 2007 durante una vacanza con i genitori a Praia da Luz, in Portogallo, continua ad arricchirsi di nuovi dettagli. … L'articolo Sparizione di Madeleine McCann: secondo una sensitiva la ragazza sta studiando in Germania per diventare attrice NewNotizie.it. newnotizie

