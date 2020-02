Serie A, Fiorentina-Atalanta 1-2

L'sbanca il 'Franchi' e si issa solitaria al 4° posto. Occasioni per Ilicic e Castagne, difesa viola in affanno.Pasalic sciupa da centroarea.votata al contropiede,Chiesa trova il vantaggio al 32' con un tiro da fuori dopo respinta corta. Gli ospiti riequilibrano al 49' con Zapata, servito dallo spunto di Gomez. L'continua a imporre gioco, ma non trova spazi. Malinovskyi,appena entrato, decide così di provare da fuori (72') e ribalta la gara anche con la 'complicità' dell'impreciso Dragowski.(Di sabato 8 febbraio 2020)