Sanremo, Morgan comincia a cantare e Bugo abbandona il palco. Ecco perché – Il video (Di sabato 8 febbraio 2020) Colpo di scena intorno alle 2 di notte sul palco di Sanremo 2020: Morgan comincia a cantare Sincero ma Bugo se ne va e lo lascia solo. «Che succede?», chiede Morgan (fingendo di non capire). «Dove è andato Bugo?». Sul palco è il caos. Amadeus non sa come reagire all'imprevisto: «Vi giuro che non è preparata». Fiorello corre sul palco per coprire il buco. Morgan cerca di capire – bluffando – cosa sia successo al collega, si intrufola dietro le quinte e Amadeus lo raggiunge. Una voce microfonata non distinguibile (forse quella del conduttore) mormora: «Avranno litigato a morte». Qualche minuto di scompiglio e si decide che the show must go on. L'esibizione dei cantanti in gara prosegue con Rita Pavone. «Stiamo cercando di capire cosa sia accaduto – dice il conduttore mentre la chiama sul palco -. Ma se Bugo non rientra, i due saranno ...

Enzo_Miccio : Inizia a diventar divertente Sanremo a quest’ora! Bisogna ringraziare Bugo la cui fuga ci ha salvato la vista dall’… - SanremoRai : 'Da regolamento, Bugo e Morgan sono squalificati dal Festival di Sanremo' #sanremo2020 - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' -