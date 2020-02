Pensioni oggi 8 febbraio, ultime news da Tridico: ‘Sistema sostenibile’ (Di sabato 8 febbraio 2020) Riforma Pensioni e sostenibilità del sistema Pensionistico restano temi di dibattito anche oggi 8 febbraio 2020. Vediamo le ultime novità con le parole del presidente dell’INPS Pasquale Tridico, che è intervenuto ieri in audizione presso la Commissione Esteri del Senato, facendo il punto della situazione. Vediamo poi anche l’ultimo post del Movimento 5 stelle in cui si torna a parlare di Pensioni d’oro. ultime riforma Pensioni 2020, Tridico su sostenibilità del sistema “La sostenibilità del nostro sistema Pensionistico è messa in discussione da alcune istituzioni ma il sistema è perfettamente e completamente sostenibile“. Lo ha assicurato Pasquale Tridico, presidente dell’Inps. “Il 16% di Pil di spesa Pensionistica, che è accusato di essere un ammontare troppo importante e di rendere insostenibile il sistema, contiene al suo interno la parte ... pensionipertutti

CottarelliCPI : L'on.Borghi mi starebbe pure simpatico (ahimè) se non parlasse spesso di cose che non conosce e dovrebbe conoscere.… - CatalfoNunzia : Oggi al @MinLavoro abbiamo avviato il primo dei cinque tavoli di confronto coi sindacati sulla riforma delle pensio… - costarenato62 : RT @CottarelliCPI: L'on.Borghi mi starebbe pure simpatico (ahimè) se non parlasse spesso di cose che non conosce e dovrebbe conoscere. Oggi… -