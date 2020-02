Minacciavano con mazza da baseball: tre arresti per rapina ed estorsione (Di sabato 8 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPozzuoli (Na) – Questa mattina i Carabinieri hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, a Pozzuoli, nei confronti di Fabio Cerrone, nipote di Cerrone Salvatore, detto “Totore o° biondo”, Enrico Gennaro Iovine (entrambi già detenuti presso la Casa Circondariale di Napoli-Secondigliano) e Pasquale Dello Iacono, gravemente indiziati in concorso dei reati di rapina e tentata estorsione commessa con l’aggravante delle finalità mafiose. Le indagini svolte nell’immediatezza della denuncia, sporta nel mese di Ottobre 2019 dal titolare di un autolavaggio sito in Pozzuoli, hanno permesso di far luce su numerosi episodi delittuosi, che si protraevano sin dal mese di febbraio del 2019, allorquando il gruppo ha iniziato ad avanzare nei ... anteprima24

