LIVE Sci alpino, Discesa Garmisch 2020 in DIRETTA: Brignone si mette Suter alle spalle! (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DELLA Discesa CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI CHAMONIX alle 10.00 E 13.00 (SABATO 8 FEBBRAIO) 11.39 Venier non riesce a tenere il passo di Brignone sul tecnico e chiude quarta a 1″31. L’azzurra sta facendo un pensierino al podio. E non solo…Ma la gara è ancora molto lunga. Tocca alla francese Miradoli. 11.38 Venier in vantaggio di 2 centesimi al secondo rilevamento, 0.15 al terzo. Fa paura. 11.36 L’elvetica Haehlen è terza a 1″02. Altra avversaria pericolosa che finisce alle spalle di una magica Federica Brignone. Tocca all’austriaca Venier. 11.35 Al terzo intermedio la svizzera Haehlen è dietro di 0.27, ma resta pericolosa. 11.34 DIETROOOOOOOOOOOOOO!!! SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! Suter è seconda a 0.37 da Federica Brignone! L’azzurra si è messa dietro la ... oasport

OA_Sport : LIVE Sci alpino, Discesa Garmisch 2020 in DIRETTA: si parte, subito in pista Federica Brignone! - azzurro_di_sci : RT @Eurosport_IT: Che bravo Stefano #Gross, terzo!!! ???????? Nello Slalom di Chamonix tutti gli italiani sono fuori alla 1a manche ma Gross è… - zazoomnews : LIVE Sci alpino Slalom Chamonix 2020 in DIRETTA: fantastico Gross è terzo dietro Yule e Noel! - #alpino #Slalom… -