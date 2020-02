LIVE MotoGP, Test Sepang 2020 in DIRETTA: Valentino Rossi lavora sul passo ed è 10°, Quartararo al comando (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA SESSIONE DEL MATTINO (8 FEBBRAIO) 10.41 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 P QUARTARARO, Fabio Petronas Yamaha SRT 1:58.572 63 / 66 Pit In 2 P MILLER, Jack Pramac Racing 1:58.641 0.069 0.069 15 / 51 Pit In 3 P PEDROSA, Dani Red Bull KTM Factory Racing 1:58.662 0.090 0.021 53 / 54 Pit In 4 P MIR, Joan Team SUZUKI ECSTAR 1:58.731 0.159 0.069 11 / 54 Pit In 5 P MORBIDELLI, Franco Petronas Yamaha SRT 1:58.831 0.259 0.100 37 / 57 Pit In 6 P VIÑALES, Maverick Monster Energy Yamaha MotoGP 1:58.893 0.321 0.062 41 / 65 Pit In 7 P RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:58.978 0.406 0.085 25 / 60 Pit In 8 P ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:58.989 0.417 0.011 3 / 45 Pit In 9 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:59.097 0.525 0.108 10 / 47 2:00.581 10 P Rossi, Valentino Monster Energy Yamaha MotoGP 1:59.116 0.544 0.019 38 / 54 Pit In 11 P ... oasport

SkySportMotoGP : ?? Paddock live show ?? Alle 19.30 ?? In onda sul canale 208 ?? Per analizzare il Day-1 dei test a #Sepang #SkyMotori… - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Sepang 2020 in DIRETTA: Valentino Rossi 8° appena dietro a Marquez caduta per Dovizioso - #MotoGP… - Mario_Berniq : RT @gponedotcom: Musi a confronto: @jackmilleraus con la carena 2020 e @PeccoBagnaia con la 2019. Tutti gli aggiornamenti sui #SepangTest h… -