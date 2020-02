La versione di Morgan: «Bugo? sfigura ogni volta che apre bocca. Mi hanno mobbizzato per mandarmi via Ho cambiato il testo perché si combatte con le parole» (Di sabato 8 febbraio 2020) Morgan è un fiume in piena. Dice che è stato mobbizzato. Ce l?ha con tutti i suoi ex compagni di questa avventura sanremese. Risparmia il solo Amadeus, mentre accusa di mobbing il... leggo

ilpost : La versione del produttore della canzone di Morgan e Bugo, che dirigeva l’orchestra di Sanremo ieri sera, sul guaio… - SkyTG24 : #Sanremo2020, la versione di #Bugo: 'Insultato da #Morgan prima dell'esibizione' - LaStampa : Sanremo 2020, la versione di Bugo: “Ho sempre trattato Morgan da amico, lui mi ha insultato e fatto squalificare”… -