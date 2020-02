Inter, Conte: “Il Milan vale più dei punti che ha. Ibrahimovic? Grande rispetto per lui” (Di sabato 8 febbraio 2020) Il tecnico salentino, alla vigilia della stracittadina Milanese, ha messo in guardia i suoi giocatori: "Il derby nasconde delle insidie contro cui bisognerà fare Grande attenzione. Ibra ha portato esperienza e personalità nel Milan. Dobbiamo fare il nostro percorso, guardare a noi stessi e concentrarci sulla partita". fanpage

