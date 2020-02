Coronavirus, Di Maio sul 17enne rimasto a Wuhan: “Lo riporteremo qui” (Di sabato 8 febbraio 2020) Intervenendo con un post pubblicato in serata, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha affermato che il governo farà ogni sforzo necessario per riportare in Italia il 17enne Niccolò Cicogna, rimasto bloccato a Wuhan per uno stato febbricitante nonostante non sia risultato affetto dal Coronavirus. La dichiarazione di Di Maio arriva dopo che poco prima si era diffusa la notizia che il ragazzo non sarebbe stato ammesso tra i nove nostri connazionali attualmente in partenza da Wuhan con un volo britannico. Coronavirus: Di Maio su 17enne a Wuhan Il capo della Farnesina ha confermato l’impossibilità per il 17enne di ritornare in Italia, spiegando come non sia ancora in perfette condizioni di salute: “Purtroppo Niccolò, il ragazzo italiano di 17 anni che si trova a Wuhan, in Cina, oggi ha registrato ancora un po’ di febbre e – malgrado sia risultato negativo ai test del ... notizie

