Conferenza stampa Ranieri: «Ramirez nevralgico, contava solo fare punti» (Di sabato 8 febbraio 2020) Conferenza stampa Ranieri, le parole del tecnico dopo Torino Samp: «Ramirez nevralgico, oggi contava solo fare punti» Comprensibilmente soddisfatto, Claudio Ranieri ha analizzato la vittoria sul Torino in Conferenza stampa. «Sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi, ma in realtà da quando ci sono io solo una volta abbiamo giocato male. Dovevamo fare punti e sono contento anche del risultato. Longo? Non può fare miracoli. Ho letto le sue parole, è una persona positiva che ama il Toro: farà capire che quella squadra è una religione». Quindi il tecnico della Samp ha analizzato la prova dei suoi. «Ramirez è nevralgico. Nel primo tempo siamo stati un po’ troppo giudiziosi, siamo rimasti troppo bassi. Loro facevano girare bene la palla, ma senza mai tirare in porta. Nell’intervallo ho detto a Ramirez di inserirsi senza palla e lui lo ha fatto bene, come sempre. Spero che ... calcionews24

