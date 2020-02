Blizzard e Bethesda: è la caduta dei giganti? - editoriale (Di sabato 8 febbraio 2020) Fallout 76, The Elder Scrolls: Blades, TES Legends, Warcraft 3: Reforged, Diablo Immortal, il caso "Blitzchung" vs. Honk Kong che ha macchiato Hearthstone, i caschi d'armatura atomica tossici immessi sul mercato, le pratiche di monetizzazione aggressiva, le rivolte del pubblico che si sono susseguite una dopo l'altra.L'ottava generazione non è stata clemente con Bethesda e Blizzard Entertainment, società che un tempo rappresentavano luminosi fari nell'oscurità pronti a raccogliere solo attestati di stima dalle mani delle proprie community, e che ora si trovano impegnate a sedare le costanti insurrezioni.Due storie lastricate di capolavori, di titoli in vetta alle classifiche internazionali, di celebri convention dedicate alle rispettive fanbase. Due storie cominciate sullo sfondo del classico "sogno americano", ma di quello vero, la magia che ha avvolto i favolosi anni '80, quando ... eurogamer

