Avete mai visto il fratello di Biagio Antonacci? Due gocce d’acqua (Di sabato 8 febbraio 2020) Il suo nome è Graziano Antonacci ed è il fratello di Biagio Antonacci, cantanti tra i più amati dal pubblico italiano. L’artista sarà ospite stasera, sabato 8 febbraio, dell’ultima puntata del Festival di Sanremo 2020. L’attesa per la sua partecipazione è alle stelle e con essa, ovviamente, anche la curiosità nei confronti della sua vita privata. Come tutti i fan ben sanno, Biagio è da tempo impegnato con Paola Cardinale, con cui la relazione prosegue da oltre 15 anni. Qualcosa di meno, invece, si sa sui suoi rapporti familiari. Chi è Graziano Antonacci, fratello di Biagio Antonacci Graziano Antonacci è il fratello di Biagio Antonacci. È più piccolo del noto cantautore, ma lavora giorno dopo giorno al suo fianco come produttore musicale e discografico. Un rapporto lavorativo che, con gli anni, ha finito per rendere più solido anche quello affettivo che tra fratelli, si sa, non è mai ... velvetgossip

