Unicef e Oms: 200 milioni di donne hanno subito mutilazioni genitali (Di venerdì 7 febbraio 2020) “Quando Tabitha aveva 16 anni e stava crescendo nel Kenya rurale, la maggior parte delle sue coetanee aveva già subito mutilazioni genitali femminili, una violazione dei diritti umani per la quale quest’anno sono a rischio 4 milioni di ragazze. Tabitha è rimasta illesa, grazie al supporto dei suoi genitori che, nonostante l’enorme pressione sociale, hanno salvato la loro figlia da questo destino“. A ricordarlo sono Unicef e Oms, che nella Giornata internazionale di tolleranza zero per le mutilazioni genitali femminili hanno ricordato come oggi nel mondo vivano circa 200 milioni di ragazze e donne che sono state vittime di mutilazioni genitali. Ciò comporta conseguenza fisiche, psicologiche e sociali di lungo periodo. Il supporto a questa pratica è in calo. Le ragazze adolescenti tra i 15 e i 19 anni nei Paesi in cui la pratica è più presente sono meno ... meteoweb.eu

