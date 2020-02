Tiziano Ferro posta una foto abbracciato a Fiorello: pace fatta? (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sanremo 2020: Tiziano Ferro posta una foto con Fiorello Continua la bagarre tra Fiorello e Tiziano Ferro. Dopo il botta e risposta a suon di hashtag e interviste, Tiziano Ferro pubblica una nuova foto su Facebook, che lo ritrae abbracciato al conduttore tv. Il nuovo hashtag è #efatevelanarisata Ma il vero hashtag che ha fatto esplodere la polemica tra i due è stato #Fiorellostattezzitto, annunciato dal cantante di Latina durante la seconda serata per scherzare, con tono polemico, sul fatto che la sua esibizione avvenisse sempre a tarda notte. Probabilmente perché gli show del conduttore comico duravano troppo. L’hashtag, durante la giornata di ieri, giovedì 6 febbraio, è diventato virale, e non sembra essere piaciuto a Fiorello, il quale secondo alcune indiscrezioni pubblicate dal Corriere della Sera minacciava di lasciare il Fesitval di Sanremo. Nonostante Amadeus abbia tentato ... tpi

