Sanremo, il Festival degli imbucati La passerella dei dirigenti Rai (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il bilancio della Rai segna meno 65 milioni di euro, ma per Il Festival di Sanremo questo e altro. Chi ha seguito la kermesse in questi giorni avrà visto in prima fila all'Ariston ballare, cantare, battere le mani il nuovo direttore di Rai1 Stefano Coletta, l'Ad Fabrizio Salini e il Presidente Rai Marcello Foa. Segui su affaritaliani.it affaritaliani

