Roma, Fonseca sceglie il trequartista. Tutte le idee del tecnico (Di venerdì 7 febbraio 2020) Roma, Fonseca e l’ardua scelta del trequartista. Il tecnico giallorosso pensa a Perotti nell’inedito ruolo, più defilato Mkhitaryan Ancora poche ore e si conosceranno le definitive scelte di Fonseca per Roma-Bologna. Il dubbio che attanaglia maggiormente il tecnico portoghese è sul ruolo di trequartista, orfano per l’occasione di Lorenzo Pellegrini. In conferenza stampa il tecnico ha spiegato come Pastore non sia ancora pronto per scendere in campo da titolare. Ragion per cui si fa sempre di più strada l’idea di vedere Perotti nell’inedito ruolo. Non totalmente ancora fuori dalla corsa per la maglia anche Mkhitaryan. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

