Prescrizione, Renzi: “Non voto l’accordo. Hanno fatto male i conti, non hanno numeri in Parlamento” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Renzi torna a commentare la questione della Prescrizione: "Sulla giustizia noi non ci stiamo. Se qualcun altro per mantenere una poltrona è disponibile a diventare socio faccia pure, noi siamo un'altra roba. Il Parlamento è sovrano però non hanno la maggioranza. Poi se ce l'hanno evviva: la mia impressione è che abbiano fatto i conti e che rischiano di fare un pasticcio".continua a leggere fanpage

Mov5Stelle : Renzi minaccia di far cadere il Governo sulla #prescrizione. Un atteggiamento arrogante e irrilevante. La politica… - Mov5Stelle : C'è chi, come Renzi, sulla prescrizione cambia idea a seconda delle convenienze e poi c'è il MoVimento 5 Stelle.… - gennaromigliore : Padellaro è un falsificatore. Ripropone la fake news del cambio di opinione di Renzi sulla prescrizione. Abbiamo sm… -