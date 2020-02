Orange Is The New Black oltre il finale, le dolciamare ipotesi sul futuro di Red e Frieda (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sono passati più di sei mesi dalla conclusione di uno dei capisaldi della prima era Netflix, eppure Orange Is The New Black continua a essere al centro di speculazioni e ipotesi sul futuro dei personaggi e delle storyline rimaste in sospeso. In un continuo rovesciarsi di fronti, l'ultima stagione della serie ha offerto barlumi di speranza per la relazione fra Alex (Laura Prepon) e Piper (Taylor Schilling), garantito un'altra chance a Cindy (Adrienne C. Moore), restituito la libertà a Gloria (Selenis Leyva) e Blanca (Laura Gómez). Non altrettanto roseo, probabilmente, il futuro di Lorna (Yael Stone), Aleida (Elizabeth Rodriguez), Daya (Dascha Polanco) e Taystee (Danielle Brooks), come anche delle veterane di Litchfield, Red (Kate Mulgrew) e Frieda (Dale Soules). amazon box= "B07BTMSDYQ" Proprio sul destino di queste ultime si è soffermata Dale Soules, che in una recente ... optimaitalia

orsomarrone : CODE ORANGE: ascolta la nuova canzone “Swallowing The Rabbit Whole” - Metalitalia : CODE ORANGE: ascolta la nuova canzone “Swallowing The Rabbit Whole” #CODEORANGE - - AvengingAngel21 : @politico Hahahahahaha ... rub it into the orange Mussolini. No bipartisan acquittal for you, dicktator! Hahahahaha. -