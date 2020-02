MotoGP, Test Sepang 2020: risultati e classifica del mattino. Quartararo al comando nel day-1, Valentino Rossi 9°, più arretrati Marc Marquez e Dovizioso (Di venerdì 7 febbraio 2020) Primi vagiti di MotoGP in quel di Sepang (Malesia). E’ iniziata quest’oggi la prima giornata dei Test dedicata alla classe regina, versione 2020. Sul tracciato asiatico i team hanno preso dimestichezza con le nuove moto, al pari dei piloti che sfrutteranno ogni momento per acquisire informazioni ed esperienza in sella alla propria “belva”. Ebbene, Yamaha Petronas al potere nella prima parte di questo day-1: Fabio Quartararo e Franco Morbidelli, infatti, sono in vetta all’ordine dei tempi, gli unici ad aver infranto la barriera dell’1’59”. In particolare, il francesino è al comando, quando mancano poco meno di 4 ore al termine del turno, con il crono di 1’58″945, davanti al “Morbido” di appena 0″051. Opportuno ricordare che il transalpino ha a propria disposizione una M1 “ufficiale”, mentre il ... oasport

