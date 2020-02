Meredith Kercher, morto il padre John. “Circostanze misteriose” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Un altro terribile lutto funesta la famiglia Kercher, già abbastanza provata per il caso Meredith: è stato ucciso anche suo padre Meredith Kercher è stata uccisa nel 2007 e ora, seppur in situazioni diverse, è accaduta la stessa cosa anche a suo padre. Sono ancora misteriose le circostanze che hanno provocato la morte di John … L'articolo Meredith Kercher, morto il padre John. “Circostanze misteriose” proviene da www.inews24.it. inews24

Corriere : Meredith Kercher, morto il papà: trovato in strada con molte ferite - Agenzia_Ansa : Nuova #tragedia in casa #Kercher, morto #papà di #Meredith Per le conseguenze di un sospetto scippo subito a Londra… - HuffPostItalia : È morto il padre di Meredith Kercher: trovato in strada con ferite multiple -