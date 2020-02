LIVE Sport, DIRETTA 7 febbraio: Quartararo chiude in vetta la prima giornata dei MotoGP, ipotesi rinvio per il GP di Cina (Di venerdì 7 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 7 febbraio: orari e programma 11.15 MotoGP – La cronaca della prima giornata dei test di Sepang. Fabio Quartararo riprende da dove aveva lasciato nella scorsa stagione, con una Yamaha che conclude con tutti i piloti nella top10. Marc Marquez ancora alle prese con una spalla acciaccata non spinge al massimo, come Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci che chiudono fuori dalle prime 10 posizioni. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 11.00 MotoGP – La classifica dei tempi della prima giornata di test riservati alla MotoGP di Sepang (Malesia). Fabio Quartararo precede Franco Morbidelli, decimo Valentino Rossi davanti a Andrea Dovizioso e Marc Marquez. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 10.20 RUGBY A 15 – Arrivano le ufficialità del passaggio di Callum Braley al Benetton Treviso (dalla prossima ... oasport

