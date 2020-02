Il respiro internazionale di Dua Lipa a Sanremo 2020 in Don’t Start Now (Di venerdì 7 febbraio 2020) Dopo Lewis Capaldi, anche Dua Lipa a Sanremo 2020 come ospite internazionale. L'artista originaria del Kosovo ha raggiunto il palco del Teatro Ariston per la prima volta nella sua carriera, dopo aver sbancato lo streaming musicale degli ultimi anni. La giovane artista, che si è perfezionata musicalmente a Londra, ha anche collaborato con alcuni artisti italiani tra i quali compare anche Annalisa Scarrone, per la quale ha scritto Used To You. Il brano è inserito nell'album dell'artista rilasciato nel 2017, Se Avessi Un Cuore. L'uscita di Don't Start Now di Dua Lipa Don't Start Now è stato annunciato dall'artista il 15 ottobre 2019, quando sono state diffuse le foto di Dua Lipa sul set del video del nuovo singolo. L'artista si è quindi preparata al rilascio del nuovo album cancellando tutti i post precedenti presenti sul suo account, prima del lancio del singolo che è stato ... optimaitalia

