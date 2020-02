Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Silvia soffre in silenzio (Di venerdì 7 febbraio 2020) Continua ad appassionare i telespettatori de Il Paradiso delle Signore 4 il segreto di Silvia che, da un po’ di tempo a questa parte, soffre molto per un segreto che ha nel cuore. La moglie di Luciano nasconde qualcosa, ma di cosa si tratta? Nelle prossime puntate inoltre, arriverà un nuovo personaggio destinato a sconvolgere la vita di Clelia. Si tratta di Ennio, un giovane imprenditore che la colpirà parecchio. La capo commessa avrà un colpo di fulmine? Il Paradiso delle Signore 4, anticipazioni: colpo di fulmine per Clelia Nel corso delle prossime puntate della soap opera in onda su Rai 1, vedremo l’entrata di Ennio Palazzi, un amico di Vittorio. Ennio, oltre ad essere un uomo decisamente affascinante, è anche ricco, visto che è il proprietario del cinema accanto al Grande Magazzino e non solo. Sarà proprio Vittorio a presentare Ennio a Clelia. Stando agli spoiler, pare ... kontrokultura

