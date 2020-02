Herald Sun Tour 2020: potentissimo sprint di Kaden Groves a Wangaratta. Secondo Alberto Dainese (Di venerdì 7 febbraio 2020) Dopo aver passato alcuni mesi con la medesima maglia, quella della Seg Racing Academy, in questo Herald Sun Tour 2020, Kaden Groves (Mitchelton-Scott), e il campione europeo Under 23 Alberto Dainese (Team Sunweb), si sono ritrovati come avversari. Mentre la tappa inaugurale di Shepparton aveva visto trionfare l’azzurro davanti all’australiano, quest’oggi la terza frazione di Wangaratta ha invertito le posizioni, dando ragione in una volata semplicemente perfetta a Kaden Groves, che si prende così la sua prima vittoria in carriera nel circuito World Tour. L’aussie si era già messo in evidenza alla Race Torquay chiusa al quarto posto, ed oggi ha confermato il suo talento da sprinter puro, nonché una delle speranze più belle dell’Australia per le volate di gruppo. Ottimo comunque il Secondo posto del veneto Dainese. Terzo Mikel Raim (Israel Start-Up Nation). ... oasport

