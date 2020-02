Google Maps compie 15 anni, cambia aspetto e si arricchisce di nuove funzioni (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sono passati quindici anni da quando Google Maps ha esordito e il colosso di Mountain View ha quindi deciso di celebrare uno dei suoi servizi più famosi rinnovandolo e rendendolo ancora più funzionale. Ecco dunque che da stamane è in distribuzione un aggiornamento che porta una nuova icona, un nuovo design e nuove funzionalità, sia su iOS che su Android. Attenzione però: come accade sempre per i servizi di Google, non basta aggiornare l’app per visualizzare le novità, ma bisogna attendere che esse siano rese disponibili lato server. Niente paura quindi nel caso in cui doveste aggiornare e non vedere nulla di nuovo, è solo questione di ore o giorni. Partiamo dall’icona. Può sembrare una banalità o tutt’al più una mera questione estetica, ma non lo è. La prima icona di Google Maps infatti mostrava una cartina con un segnaposto, poi nelle versioni successive ... ilfattoquotidiano

