E’ ufficiale: Nuovo processo per la morte di Marco Vannini (Di venerdì 7 febbraio 2020) La Corte di Cassazione ha accolto le richieste del Pg Elisabetta Cennicola e ha disposto l’apertura di un processo bis per l’omicidio di Marco Vannini. Esultano i genitori di Marco Vannini. Nuovi guai in vista per la famiglia Ciontoli. La Corte di Cassazione ha accolto le richieste del Pg Elisabetta Cennicola e ha disposto l’apertura … L'articolo E’ ufficiale: Nuovo processo per la morte di Marco Vannini proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

