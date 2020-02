Come funzionano gli scambi ferroviari? (Di venerdì 7 febbraio 2020) (foto: LaPresse – Alessandro Bremec) Dopo l’incidente avvenuto giovedì 6 febbraio alle 5.35 di mattina – quando un treno ad alta velocità di Trenitalia è deragliato a Ospitaletto lodigiano causando la morte di due macchinisti e il ferimento di oltre trenta persone – è stata aperta un’inchiesta dalla procura di Lodi per capire con certezza cosa abbia causato il deragliamento. Fra le prime ipotesi – e analisi della polizia scientifica – sembra che il problema sia stato uno scambio non posizionato correttamente in seguito ai lavori sull’area a causa di un errore umano. Alla fine dei lavori, infatti, si era dato avviso che tutto fosse in regola, facendo sì che nel sistema di comunicazione interno tutto risultasse in ordine e che il passaggio fosse consentito, essendo terminata la manutenzione. Che cos’è lo scambio? I deviatoi, detti anche scambi, sono meccanismi capaci di avviare un ... wired

Come funzionano le nuove norme sul riscatto della laurea : (Foto: UniUd) Il riscatto della laurea agevolato piace e si allarga la platea. Il primo governo Conte ha introdotto l’anno scorso la possibilità di riscattare gli anni di laurea a un costo annuo inferiore rispetto a quello che viene generalmente calcolato sulla base dello stipendio che si guadagna al momento della richiesta. Oggi l’Inps ha già ricevuto 44mila domande da parte dei laurea ti che vogliono approfittare di questa possibilità per ...

Come funzionano le primarie americane - dai caucus in su : (Foto: Joshua Lott/Getty Images) Con i caucus in Iowa, è iniziata la corsa finale per le elezioni presidenziali Usa 2020. Se fra i democratici i candidati più forti sono essenzialmente quattro – il senatore Bernie Sanders, l’ex vicepresidente Joe Biden, l’ex sindaco Pete Buttigieg e la senatrice Elizabeth Warren – non pare discutibile la ricandidatura dell’attuale presidente Donald Trump fra i repubblicani (anche se, in qualche ...

Sanremo 2020 - il nuovo regolamento del Festival : Come funzionano le votazioni serata per serata : Il regolamento del Festival di Sanremo prevede diverse novità rispetto all’edizione precedente, in particolare sul sistema di voto, che tante polemiche aveva scatenato sotto la direzione artistica di Claudio Baglioni nel 2019. La 70ma edizione del Festival prevede cinque serate in diretta dall’Ariston dal 4 all’8 febbraio, ognuna con un sistema di voto diverso. La gara è divisa in due sezioni: 24 “Artisti campioni” e 8 “Nuove proposte” che ...

Sanremo 2020 - Come funzionano il regolamento e le giurie. Televoto importante - ma non decisivo : Sanremo 2020 : tutto quello che c’è da sapere sul regolamento , il Televoto e le giurie Dal 4 al 08 febbraio 2020 , Raiuno trasmetterà in diretta per cinque prime serate il 70° Festival della Canzone Italiana di Sanremo . Quello che vede alla conduzione e alla direzione artistica Amadeus, sarà un Festival all’insegna della tradizione, per omaggiare la sua lunga storia e il grande traguardo della settantesima edizione, ma non mancheranno ...

Depuratori d’aria : Come funzionano e i benefici : Respirare aria pulita in casa, considerando lo smog e l’inquinamento della vita quotidiana, è un desiderio di tantissimi. Un sogno che è possibile trasformare in realtà grazie ai Depuratori d’aria, dispositivi che aiutano a respirare un ambiente più salubre. Ecco quali sono i migliori modelli sul mercato e i benefici . Depuratori d’aria Ognuno sogna di entrare in casa o in qualsiasi altro ambiente chiuso respirando aria pulita e ...

I mezzi pubblici a Roma funzionano così male da essere validi Come giustificazione per il ritardo a scuola : Le scuse come «prof, il bus non passava» o «c’era traffico» non godono di molta fiducia nelle scuole. A meno che non si parli delle scuole Roma ne. Le chiusure fino a data sconosciuta di molte stazioni della metropolitana, soprattutto della linea A, hanno peggiorato notevolmente il traffico già ingolfato della capitale, e a farne le spese sono anche i bus sostituitivi, oltre ai regolari mezzi pubblici di trasporto. Ecco allora che la ...

Green bond - ecco cosa sono e Come funzionano : sono obbligazioni associate al finanziamento di progetti con ricadute in termini ambientali. Gli standard attuali sono quelli dell’Icma. Il primo Green bond è stato emesso dalla Bei

Ecco Come funzionano i pagamenti via QR di Codice PostePay : come funzionano i pagamenti via Codice QR di Poste Italiane? Vi spieghiamo come utilizzare Codice PostePay , un nuovo metodo di pagamento utile ad acquirenti ed esercenti. Ecco tutto quello che c'è da sapere e i dettagli in proposito. L'articolo Ecco come funzionano i pagamenti via QR di Codice PostePay proviene da TuttoAndroid.

OnePower Zoom : recensioni mediche - Come funzionano - istruzioni - prezzo in farmacia e sito ufficiale : Gli OnePower Zoom non sono dei semplici occhiali da lettura: grazie alle sue lenti di ultima generazione possono essere utilizzati da chiunque e per leggere qualsiasi cosa perché si adattano automaticamente ad ogni gradazione. Non si tratta di magia, ma di un innovativo dispositivo medico: vediamo come funzionano questi speciali occhiali, diamo un’occhiata alle recensioni mediche e alle opinioni dei consumatori che li hanno già provati e ...

Come funzionano i nuovi filtri di Instagram (che piacciono alle celebrity) : I flitri di Instagram che stanno spopolando nel 2020I flitri di Instagram che stanno spopolando nel 2020I flitri di Instagram che stanno spopolando nel 2020I flitri di Instagram che stanno spopolando nel 2020I flitri di Instagram che stanno spopolando nel 2020I flitri di Instagram che stanno spopolando nel 2020I flitri di Instagram che stanno spopolando nel 2020I flitri di Instagram che stanno spopolando nel 2020I flitri di Instagram che stanno ...

Whatsapp - attesi gli adesivi animati su Android : Come funzionano : L’ultima versione di Whatsapp , per quel che riguarda i dispositivi Android , porterà la novità degli sticker animati Whatsapp , per i dispositivi Android , ha lanciato un’ultima versione beta (2.20.10) che include una novità in particolare. Stiamo parlando degli sticker animati . La differenza da quelli attuali è che saranno, per l’appunto, animati e non statici. Al momenti […] L'articolo Whatsapp , attesi gli adesivi animati ...

Ecco Come verificare se le nostre App di Windows 7 funzionano su Windows 10 : Chi resiste ancora all’ormai inevitabile passaggio a Windows 10, forse ha paura che i suoi programmi non funzionino. Ecco come verificare se è tutto ok. Dopo il termine del supporto esteso a Windows 7, il passaggio a Windows 10 dovrebbe essere una priorità per tutti. I casi in cui i computer o l’hardware sono così vecchi da non permettere l’aggiornamento dovrebbero essere davvero remoti, visto che si tratta di dispositivi ...

Gregoretti - Nunzia De Girolamo a L'Aria Che Tira : "Indagini ad hoc - io so Come funzionano" : Nunzia De Girolamo vanta un passato da vice presidente della Giunta per le autorizzazioni. Passato che le permette di svelare, in diretta a L'Aria Che Tira, alcuni meccanismi: "So come funziona, so come si fanno accordi politici per tutelare o ledere un leader politico. Questo è un caso di accusa a

