Claudio Lippi allo scoperto: "Mi sono ammalato" – VIDEO (Di venerdì 7 febbraio 2020) Claudio Lippi, risolto il mistero sulla sua assenza prolungata a 'La prova del cuoco'. A chiarirlo è direttamente il 75enne milanese con un video postato via Instagram. Claudio Lippi esce allo scoperto sulla sua assenza prolungata in Tv. Il 74enne milanese, via Instagram, ha infatti fatto chiarezza sul motivo per cui Elisa Isoardi conduce da …

