Classifica terza serata Sanremo 2020: Tosca al primo posto tra i duetti (Di venerdì 7 febbraio 2020) Classifica Sanremo 2020 terza serata: Tosca vince tra i duetti con Piazza Grande Conclusa la terza serata di Sanremo 2020, la Classifica ha proclamato Tosca vincitrice tra i duetti. La cantante, in gara tra i Campioni di questa edizione, ha portato sul palco del Teatro Ariston una versione riarrangiata in versione spagnola, insieme a Silvia Perez Cruz, Piazza Grande. Tra i grandi classici della storia del Festival di Sanremo, è una canzone simbolo della prolifica carriera di Lucio Dalla. Numerosi sono stati gli omaggi nel corso degli anni e anche nella settantesima edizione della kermesse popolare musicale è stata celebrata da Tosca. Al secondo posto della Classifica della terza serata di Sanremo Piero Pelù con la cover Cuore Matto che ha omaggiato Little Tony, ottenendo una standing ovation, mentre al terzo posto i Pinguini Tattici Nucleari con la loro cover anomala, un medley in cui ...

