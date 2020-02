Chi è Michele Di Bisceglie, l’acconciatore di Achille Lauro (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il look di Achille Lauro – che nel corso della serata dei duetti del Festival di Sanremo ha stupito tutti proponendo una struggente versione de Gli Uomini non Cambiano in coppia con Annalisa – è senza dubbio una delle cose che ricorderemo di questa edizione della kermesse. Il cantante romano, classe 1990, sia nel corso della serata d’esordio, sia durante il duetto con Annalisa, si è presentato sul palco con un hair style curato da Michele Di Bisceglie, professionista che si era occupato dei suoi capelli già l’anno scorso in occasione del debutto sul palco di Sanremo con Rolls Royce. Chi è Michele Di Bisceglie? Titolare del salone Arketipo Hair, situato a Ruvo di Puglia (ma anche a Trani e a Corato), è uno degli hair stylist più richiesti dai VIP. Come si può leggere dal suo profilo Instagram, Di Bisceglie è nato nel 1978 e ha aperto il suo primo salone nel 1999 ... dilei

