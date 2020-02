Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×12: Alex Karev fa una proposta a Maggie (Di venerdì 7 febbraio 2020) Grey’s Anatomy 16×12: Alex chiede a Maggie di lavorare al Pac North Giovedì 6 febbraio, in America, è andato in onda il dodicesimo episodio di Grey’s Anatomy 16. Dopo il lungo silenzio che ha contraddistinto l’abbandono di Justin Chambers, la 16×12 ha finalmente gettato luce sull’attuale collocazione di Alex Karev. Seppur off-screen è stato infatti chiarito che il migliore amico di Meredith Grey è in ottime condizioni di salute e ancora alla guida del Pac North. L’ex dottor Lucifero, tramite un messaggio di testo, ha infatti chiesto a Maggie di lavorare nel suo ospedale. Dopo le dimissioni come capo di chirurgia cardiotoracica, la Pierce ha dunque accettato la proposta del suo amico. Una scelta, quella degli sceneggiatori, che ha scatenato la curiosità dei telespettatori. Rimane infatti da chiarire come sarà giustificata la totale assenza di Alex ... lanostratv

