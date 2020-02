Zingaretti a M5S:sul governo decidetevi

La manifestazione di piazza del M5S, promossa da Di Maio, per il segretario Pd"è un errore". "Chiedo un chiarimento al M5S,decidete cosa volete fare rispetto a questo",afferma Sulla prescrizione "siamo per una soluzione,chiediamo a Conte di trovarla. Se non si trova,si va avanti con la nostra proposta o con il rinvio di un anno, se si vuole salvare il". "Impossibile pensare a nuove maggioranze",dice. Chiede di "cambiare in fretta i decreti sicurezza".E conferma di ritenere Conte "punto di riferimento dei progressisti"(Di giovedì 6 febbraio 2020)