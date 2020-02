Uomini e Donne, Sonia Pattarino scrive a Ivan Gonzalez: ‘Paola Caruso? A me hai fatto molto peggio’ (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sonia ha scritto una lettera a Ivan parlando anche di Paola Caruso. Ecco le ultime dichiarazioni dell’ex corteggiatrice Uomini e Donne, Sonia appoggia Paola Caruso e poi attacca: ‘Con me hai fatto di peggio’ Ivan Gonzalez, dopo aver partecipato a diverse trasmissioni televisive spagnole, è approdato nella tv italiana. Prima è diventato popolare a Temptation Island Vip per aver sedotto la stellare Valeria Marini, poi è stato un tronista di Uomini e Donne. In quell’occasione ha scelto Sonia Pattarino e tra loro c’è stata una relazione di sette mesi. Dopo una crisi, Sonia e Ivan hanno fatto un bellissimo viaggio in Messico e tutto è andato per il meglio. A settembre, però, Ivan ha lasciato Sonia all’improvviso. L’ex corteggiatrice ha rilasciato diverse dichiarazioni con cui ha cercato di spiegare come sono andate le cose. Ma Ivan che cosa ha fatto? ... kontrokultura

TizianaFerrario : Sanremo 2020 - Commovente e intenso Il monologo di Rula Jebreal sulla violenza alle donne e l’appello agli uomini p… - robersperanza : Buongiorno a tutti. Iniziata task force coronavirus. Grazie alle donne e agli uomini che stanno facendo ogni giorno… - antoniospadaro : 40 milioni di persone sono coinvolte in una qualche forma di schiavitù moderna. Molte di essi sono migranti. Diamo… -