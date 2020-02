Treno Frecciarossa deraglia vicino a Lodi, Conte: “Dispiaciuti per le vittime, stiamo accertando le cause” (Di giovedì 6 febbraio 2020) “Una tragedia. Siamo molto dispiaciuti per queste due vittime, per i macchinisti. La massima solidarietà ai famigliari”, così il premier Giuseppe Conte commenta a caldo l’incidente ferroviario avvenuto questa mattina attorno alle 5,35 all’altezza di Ospedaletto Lodigiano che ha coinvolto un Treno Frecciarossa partito da Milano Centrale pochi minuti prima e diretto a Salerno e che ha causato la morte dei due macchinisti e il ferimento di altre 27 persone. “stiamo accertando le cause ma ovviamente in questa fase non è ancora certo nulla”, ha continuato il presidente del Consiglio. L'articolo Treno Frecciarossa deraglia vicino a Lodi, Conte: “Dispiaciuti per le vittime, stiamo accertando le cause” proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

