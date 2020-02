Tina Cipollari si risposa!

Tina Cipollari si (ri)sposa! (Di giovedì 6 febbraio 2020) Avete letto bene: l’opinionista più famosa d’Italia, Tina Cipollari, convolerà a nozze con il suo attuale compagno Vincenzo Ferrara. A dare l’annuncio Riccardo Signoretti, il direttore del settimanale Nuovo. Signoretti, infatti, ha dedicato l’immagine di coperTina del nuovo numero con una foto che ritrae Tina Cipollari a cena con i suoi figli (avuti dal precedente matrimonio con Kikò Nalli) e Vincenzo Ferrara. Il titolo del settimanale recita: Esclusivo! L’annuncio a cena con i figli e il compagno. Ragazzi, mamma si sposa! Vincenzo ha trovato le parole giuste per fare breccia nel cuore della storica protagonista di Uomini e Donne e per convincerla a dire si. Secondo Signoretti i preparativi sarebbero già iniziati: Tina Cipollari verso le nozze con il suo Enzo. Amici della vamp assicurano a Nuovo che i preparativi sono già in corso. Nel ... trendit

