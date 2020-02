Siviglia, sgambetto alla Juve: tentativo per Rakitic (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il Siviglia tenta lo sgambetto alla Juventus: avviati i contatti per strappare Rakitic dalle mani del Barcellona Il Siviglia è alla ricerca di un sostituto di Ever Banega, che alla fine della stagione si trasferirà in Arabia Saudita all’Al Shabab. Come riportato da Mundo Deportivo, il direttore sportivo degli spagnoli Monchi sta lavorando per convincere Ivan Rakitic. Il centrocampista del Barcellona interessa anche alla Juventus. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Siviglia sgambetto Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Siviglia sgambetto