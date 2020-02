Sanremo, Tiziano Ferro tira tardi anche ​stasera: "Mi hanno messo dopo mezzanotte" - (Di giovedì 6 febbraio 2020) Novella Toloni Il cantante, ospite fisso della 70esima edizione del Festival, è apparso sui social network per comunicare ai suoi follower che "anche stasera" si esibirà dopo la mezzanotte ed è subito polemica La terza serata del Festival di Sanremo – quella dedicata alle cover – è in corso e la miccia della polemica tra Tiziano Ferro, Amadeus e la direzione artistica si è già accesa. Motivo? La lunga (e interminabile) scaletta di Sanremo che fa sforare esibizioni e gara oltre l’uno di notte. Tiziano Ferro ci aveva provato ieri sera a far passare il messaggio che forse, questa 70esima edizione, è troppo lunga (oppure è sempre stato così?). La frecciatina polemica lanciata dal cantante di Latina ad Amadeus, dopo la sue esibizione di ieri sera andata in scena oltre l’uno di notte, non è stata presa bene: "È l’una Amadeus. Possiamo fare qualcosa domani? Grazie. Hashtag ... ilgiornale

