Sanremo 2020 | i top e i flop della seconda serata del Festival

Una seconda serata degna dell'esordio. Continua il successo della 70esima edizione del Festival di Sanremo che continua a conquistare consensi da parte del pubblico. Come ogni Festival che si rispetti, anche questa sera si è dovuto fare i conti con grandi performance ed esibizioni/apparizioni mediocri. Un tour all'interno della seconda serata tra top e flop. I top della seconda serata del Festival di Sanremo Fiorello Amadeus sarà anche il direttore artistico ma è Fiorello il vero protagonista di questa 70esima edizione del Festival. Dopo aver esordito vestito da "prete" nel corso della prima serata, per la seconda serata si riserva la facoltà di chiedere "in prestito" i vestiti questa volta all'amica e collega di Mediaset, Maria De Filippi. Uno sketch irriverente che ha mandato del tutto in visibilio il pubblico dell'Ariston . I Ricchi e Poveri Una reunion che tanti ...

