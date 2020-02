Roma, all’Olimpico arriva il Bologna: gara live su Sky (Di giovedì 6 febbraio 2020) E’ già tempo di campionato per Roma e Bologna, pronte a sfidarsi all’Olimpico per l’anticipo della 23esima giornata di Serie A. Le due squadre stanno vivendo momenti decisamente differenti: i giallorossi, infatti, non hanno iniziato al meglio il 2020, periodo in cui sono arrivate due sconfitte inaspettate contro Torino e Sassuolo, ma devono ritrovare al … L'articolo Roma, all’Olimpico arriva il Bologna: gara live su Sky calcioefinanza

sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Roma, all’Olimpico arriva il Bologna: gara live su Sky: E’ già tempo di campionato per… - TgrVeneto : #calcio Serie A. Ottimo pareggio per l'@HellasVeronaFC che all'Olimpico ferma la Lazio. Nel servizio la soddisfazio… - LAROMA24 : Lo spettro di Guida su Roma-Bologna: in 2 precedenti, solo 1 punto. E i rossoblu con lui vincono solo all'Olimpico… -