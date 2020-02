Meteo Francia: 3 Febbraio storico, la seconda giornata più calda rispetto alla norma dal 1947 (Di giovedì 6 febbraio 2020) CLIMA E Meteo: abbiamo parlato a lungo dei record di caldo raggiunti su numerose località della Francia, in particolar modo sulla costa sud-occidentale francese ed anche sulla Corsica dove si sono registrate temperature di 26-27 gradi. Sono state calcolate così le temperature medie di tutta la Francia nel giorno 3 Febbraio ed il loro scarto rispetto alla media del mese. Lo scarto dalla norma per l'intera nazione è stato di +8,7°C, uno scarto enorme che rappresenta il massimo scostamento dalla media dal 1947 ad oggi per un singolo giorno dopo i +9,1°C registrati il 16 dicembre 1989. Questo valore giornaliero ha superato i +8,6°C di scarto termico registrati il 27 Giugno 2019 e i +8,2°C del 25 Luglio 2019 e del 5 Agosto 2003, nel pieno delle forti ondate di caldo di quei periodi estivi. Questi dati fanno riflettere sulla portata delle numerose ondate di caldo che si sono ... meteogiornale

