Mara Venier svela il retroscena sul malore a Domenica In, poi la bomba: “Mi risposo ai Caraibi” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Mara Venier è, sicuramente, tra le conduttrici più amate della televisione italiana, per tale ragione, quando ha avuto quel malore a Domenica In, tutti si sono molto preoccupati. A distanza di un po’ di giorni, però, la presentatrice ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi ed ha raccontato cosa le sia accaduto davvero. Gli ultimi giorni si sono rivelati particolarmente turbolenti per lei, per tale ragione ha avuto un crollo. Ad ogni modo, oltre a parlare di quanto accaduto Domenica scorsa, ha anche sganciato una bomba in merito alla possibilità di sposarsi nuovamente. Il retroscena sul malore della Venier Nel corso dell’intervista con il settimanale Oggi, Mara Venier ha parlato del malore avuto a Domenica In. La conduttrice ha spiegato di aver provato uno stato di forte ansia a causa del fracasso che c’era in studio. Mentre era intenta a condurre la ... kontrokultura

trash_italiano : Mara Venier sbotta in piazza a #Sanremo2020 per difendere Achille Lauro - silviacandurro : Comunque muoio per l’account Instagram di Mara lineetta Venier che è un in assoluto un Achille Lauro stan account ??… - LorenzoL_14 : RT @trash_italiano: Mara Venier sbotta in piazza a #Sanremo2020 per difendere Achille Lauro -