Madrid, che disfatta in Copa del Rey! Zidane ne prende 4 in casa dalla Real Sociedad (Di giovedì 6 febbraio 2020) Real Madrid, sconfitta e uscita dalla Copa del Rey. Semifinale amara per i blancos, che ne prendono 4 dalla Real Sociedad: 3-4 il risultato finale. Poco prima dell’ora di gioco, il parziale al Bernabeu è clamoroso: 0-3 con Odegaard (nel primo tempo) e la doppietta di Isak. Accorcia Marcelo ma poco dopo Merino fa poker e spegne nuovamente le velleità di rimonta dei padroni di casa. Anche per questo motivo, a nulla servono – perché troppo in ritardo – le reti nel finale di Rodrigo e Nacho. Pesante debalce per la band di Zidane, che in casa difficilmente è stata abituata – nel corso della storia – a disfatte di questo tipo.L'articolo Madrid, che disfatta in Copa del Rey! Zidane ne prende 4 in casa dalla Real Sociedad CalcioWeb. calcioweb.eu

_naeiou_ : RT @heypautik: la Pausini che appare così a Sanremo io che sudo freddo, iperventilo ed urlo 'NON È VERO LEI AVEVA DETTO CHE STAVA A MADRID,… - lukeb1698 : Laura Pausini: commentiamo insieme Sanremo sui social, visto che sono a Madrid Sempre Laura Pausini: #Sanremo2020 - litaslife_026 : RT @heypautik: la Pausini che appare così a Sanremo io che sudo freddo, iperventilo ed urlo 'NON È VERO LEI AVEVA DETTO CHE STAVA A MADRID,… -