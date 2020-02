L’uragano Alketa Vejsiu a Sanremo 2020 inizia con un look D&G (FOTO) (Di giovedì 6 febbraio 2020) Questa sera sul palco del Festival di Sanremo 2020, oltre alla meravigliosa Georgina Rodriguez, c’è un’altra bellissima e talentuosa donna ad affiancare Amadeus. Lei è Alketa Vejsiu, una nota giornalista albanese che nella serata dedicata alle cover si farà conoscere finalmente anche nella sua tanto amata Italia. Nel suo paese è la presentatrice più amata ma il suo sogno è sempre stato Sanremo. Adesso il sogno di Alketa Vejsiu è diventato finalmente realtà. Su di lei ci sono davvero tante aspettative. Ed è impossibile anche non pensare al look che la giornalista ha scelto di portare sul palco del Teatro Ariston. Alketa Vejsiu E I look PER Sanremo 2020: GLI ABITI DEL 6 FEBBRAIO Quale look ha scelto la biondissima Alketa Vejsiu per scendere le scale del Teatro Ariston di Sanremo 2020? Eccolo qui, un abito lungo e rosa di Dolce e Gabbana, impreziosito dai dettagli ... ultimenotizieflash

L’uragano Alketa Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : L’uragano Alketa