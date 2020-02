In Libia continua il blocco dell’esportazione del petrolio (Di giovedì 6 febbraio 2020) Dalla Libia il petrolio continua a non affluire: il blocco, imposto dalle forze pro Haftar lo scorso 17 gennaio, continua a rimanere e vale sia per i principali porti da cui il greggio parte verso l’Europa, sia per alcuni stabilimenti in cui si è stati costretti ad interrompere la produzione. La situazione, giorno dopo giorno, su questo fronte si fa sempre più grave e questo sia da un punto di vista economico, così come sotto il profilo degli approvvigionamenti per la popolazione. Tuttavia, il blocco dell’oro nero in Libia è passato quasi in secondo piano e dopo le prime condanne arrivate poche ore dopo lo stop alle esportazioni, non sono stati registrati altri interventi da parte della comunità internazionale. Perché la vicenda è passata in secondo piano Come detto, tutto è iniziato lo scorso 17 gennaio. Si era alla vigilia della conferenza di Berlino, voluta dalla Germania ... it.insideover

