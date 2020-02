“I richiedenti asilo non sono clandestini”: Lega Nord condannata per discriminazione a Saronno (Di giovedì 6 febbraio 2020) La Lega Nord è stata condannata dalla Corte d'Appello di Milano - che ha confermato la sentenza di primo grado - per discriminazione a causa di quanto scritto in alcuni manifesti nell'aprile del 2016 a Saronno (Varese). In quell'occasione, l'allora partito padano aveva etichettato i "richiedenti asilo" come "clandestini". Il Carroccio, ora, dovrebbe pagare cinquemila euro a testa a due associazioni che aiutano gli stranieri in Italia, ma il cambio del nome del partito (ora solo "Lega") lascia in sospeso la questione su chi dovrà sostenere le spese. fanpage

matteosalvinimi : ? Dopo aver riaperto i porti, il governo riapre i portafogli degli Italiani, aumentando i soldi per chi accoglie ri… - matteosalvinimi : E come reagisce il governo? Con una circolare alle prefetture in cui si invita ad aumentare i rimborsi per le strut… - amnestyitalia : Grecia: a rischio la vita e la salute di migliaia di adulti e bambini. L'appello da firmare -