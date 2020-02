Elisa Toffoli, un gradito ritorno: sorprese in arrivo? (Di giovedì 6 febbraio 2020) Questo articolo Elisa Toffoli, un gradito ritorno: sorprese in arrivo? è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Elisa Toffoli questa sera sarà protagonista grazie al suo brano Luce cantano da Rancore e Dardust come cover di Sanremo 2020. Sta per cominciare la terza serata del Festival di Sanremo 2020 e quest’anno il direttore artistico e conduttore Amadeus ha scelto di dedicare alle cover, ovvero le canzoni che hanno fatto la storia della … youmovies

JasonSt28940556 : RT @DinaBorghi: 10th Anniversary Teatro Del Silenzio August 4, 2015 with Elisa Toffoli - theofania40 : RT @cansincayli1: Ennio Morricone & Elisa Toffoli - Ancora Qui ( Be Svendsen Edit ) - EERF... -