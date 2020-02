Death Come True: il nuovo progetto del creatore di Danganronpa torna a mostrarsi in un trailer (Di giovedì 6 febbraio 2020) Izanagi Games ha tenuto un evento a Tokyo dedicato al suo prossimo videogioco intitolato Death Come True.Prima di tutto, dall'evento otteniamo un nuovo trailer, che mostra più approfonditamente il ricco cast di attori del gioco in azione.Inoltre, riceviamo anche nuove informazioni, in particolare sulle lingue che verranno incluse Come sottotitoli.Leggi altro... eurogamer

