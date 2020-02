Bonea, efficientamento energetico scuola: decretato il finanziamento (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBonea (Bn) – Bonea non si ferma più. L’Ente comunale guidato dal primo cittadino Giampietro Roviezzo ha sottoscritto disciplinare di finanziamento per quel che riguarda l’attività di efficientamento energetico della locale scuola elementare. Si tratta di una somma pari ad un milione e 60.000 euro, ente erogatore il Ministero dello Sviluppo economico, che consentirà di riqualificare, rispetto al particolare profilo, il plesso dell’Istruzione cittadina. In particolare, si procederà a realizzare, tra le altre, il cappotto termico, a posizionare pannelli fotovoltaici e pompe di calore, a sostituire gli infissi, a fissare nuovi pavimenti. Una scuola che sarà radicalmente rinnovata, una scuola che sarà a impatto zero dal punto di vista del consumo energetico e che si autogestirà per quel che riguarda il discorso ... anteprima24

