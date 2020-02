Barbara De Santi inciampa e cade: è caos al Trono Over (VIDEO) (Di giovedì 6 febbraio 2020) Trono Over: Barbara De Santi litiga con Marcello MichiSanti e cade! IL VIDEO Grande trash alla corte di Maria De Filippi nella puntata di oggi di Uomini e Donne Over quando Barbara De Santi è inciampata ed è caduta scatenando il caos tra dame e cavalieri. Ma cos’è successo nel dettaglio? Al centro dello studio Barbara e Marcello hanno discusso della loro conoscenza naufragata a causa, stando alle parole di lei, allo scarso interesse da lui mostrato nel corso di questa settimana. Lei, una volta arrivata a casa a tarda sera, si sarebbe aspettata un messaggio da lui che non è mai arrivato. Quando Marcello l’ha nominata “rottura di cogli*ni superiore” e si è girato verso Mattia Ciardo per dirgli che aveva ragione, Barbara gli ha lanciato il biscotto che aveva in mano e poi, alzandosi, è inciampata finendo quasi distesa sul pavimento, prima di andarsi a sedere ... lanostratv

